Открытие ХІ летней Универсиады прошло в Туркестане

В честь 30-летия Независимости Казахстана, нового статуса "Туркестан - духовная столица тюркского мира" и 30-летия МКТУ прошла XI летняя Универсиада Республики Казахстан.

С поздравительной речью выступили генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК Тастанбек Есентаев и заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Они пожелали удачи участникам соревнований.

Дорогая молодежь, участники Универсиады! От всей души поздравляю вас с торжественным открытием XI летней Универсиады Республики Казахстан, посвященной 30-летию Независимости.

Спортивные состязания - заряд бодрости, уверенности и силы. Поэтому будем считать, что праздник студенческого спорта - это подарок для обновленного Туркестанского региона! Дорогие участники, хочу видеть вас на вершине успехов спорта. Желаю вам успехов в спорте, в учебе, также высоких достижений на благо нашей страны! - передал поздравление министр МОН РК Асхат Аймагамбетов. Универсиада была объявлена открытой.

ХІ летняя Универсиада - масштабный спортивно-массовый проект, объединивший сильнейших со всей страны в 37 соревнованиях по 30 видам спорта. Студенты 25 университетов страны соревновались между собой.

Соревнования в рамках Универсиады проходят в Нур-Султане, Алматы, Туркестане, Таразе, Костанае, Усть-Каменогорске. Во время игр Универсиады соблюдаются все карантинные требования. Спортсмены принимаются и допускаются к соревнованиям после теста ПЦР. Цель Универсиады - формирование здорового поколения, обладающего широким кругозором и интеллектом в направлении качественного образования подрастающего поколения. Универсиада продлится до июня.

Победители будут представлять страну в составе студенческой сборной команды Республики Казахстан на Всемирной летней Универсиаде 2022 года в Китае.