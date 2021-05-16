Семерых спасли из горящего здания в Алматы

16 мая в 05:52 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в микрорайон Карасу, Северное кольцо дом 158. Там горело открытым пламенем подвальное помещение двухэтажного здания с мансардой, передает zakon.kz.

В нарушение требований правил пожарной безопасности под навесом вплотную пристроенного к зданию осуществлялось складирование пиломатериалов, картонных коробок и других элементов корпусной мебели.

Быстрому распространению пожара способствовала высокая пожарная загрузка в мебельном цехе цокольного этажа. В помещениях образовался плотный едкий дым, высокая температура, что заблокировало пути эвакуации. Пламя угрожало охватить все здание.

В ходе разведки и тушения звеном газодымозащитной службы с мансарды по трехколеннной пожарной лестнице было спасено шесть человек. Шестого спасенного пожарные вынесли из самой дальней задымленной комнаты.

Первым на месте пожара оказался проезжавший мимо сотрудник ДЧС Алматы. Несмотря на свободное от несения службы время, Александр Чистяков незамедлительно приступил к спасению людей. До прибытия первых пожарных подразделений он и еще трое очевидцев сорвали решетку с окна цокольного этажа и помогли выбраться мужчине, затем эвакуировали припаркованные машины, мешающие проезду техники.

Всем семерым спасенным была своевременно оказана медицинская и психологическая помощь бригадой Центра медицины катастроф МЧС.

На тушение пожара были поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на водоисточники, дополнительно водовозами Алматы Су организован подвоз воды к месту пожара, для снижения концентрации продуктов горения внутри здания задействован пожарный Автомобиль дымоудаления, в том числе и пожарный автопоезд.

Принятыми мерами с места пожара спасено семь человек. Отстояли от огня здание с товарно-материальными ценностями.

Задействовано 41 человек личного состава, 12 единиц техники ДЧС Алматы.

Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. За грубое нарушение правил пожарной безопасности владелец здания привлечен к административной ответственности согласно ст. 410 КРК об АП.