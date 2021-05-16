Сильная жара ожидается в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 17 мая, сообщает zakon.kz.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с Северо-Западным антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, в центре и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Мангистауской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Туркестанской области порывы 25 м/с.

В Костанайской, днем в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается гроза.

Днем в Акмолинской, Атырауской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность.