Два человека и почти 40 лошадей погибли в дорожной аварии в ЗКО

Два большегруза врезались друг в друга и вспыхнули огнем, передает zakon.kz.

Авария произошла 15 мая около полуночи на 464 километре трассы Самара-Шымкент в Каратюбинском районе Западно-Казахстанской области, уточняет Мой город.

После лобового столкновения КамАЗа с прицепом, груженным 40 лошадьми и пустой фуры Mercedes-Benz Actros с турецкими номерами произошел пожар. Большегрузы были полностью уничтожены огнем, сгорело 39 голов лошадей. С автомашин были извлечены два обгоревших трупа, один человек с различными травмами госпитализирован в центральную районную больницу Сырымского района. Личности пострадавших устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.