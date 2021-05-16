В Турции заявили о необходимости отправки международных сил для защиты палестинцев

Турция выступает за создание международных сил для обеспечения физической защиты палестинских мирных граждан, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает агентство Анадолу.

По его словам, нужно работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая была принята в июне 2018 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Палестине в конфликте с Израилем.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, палестинской - 181, включая 52 несовершеннолетних и 31 женщину, 1 125 пострадали.

По данным пресс-службы израильской армии, палестинские радикалы выпустили из сектора Газа около 2 900 ракет по израильским городам. Системой противоракетной обороны "Железный купол" перехвачены 1 150 ракет, порядка 450 ракет упали в самом секторе, не долетев до Израиля.