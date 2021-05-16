Стали известны подробности массового отравления нефтяников в ЗКО

Санитарные врачи в Западном Казахстане поставили диагноз всем обратившимся за помощью - острый гастроэнтероколит, сообщает zakon.kz.

Как передает портал Мой город, общее количество заболевших - 9 человек.

Шесть больных госпитализировали в инфекционное отделение, из них двое были переведены в реанимационное отделение. На сегодняшний день все больные находятся в инфекционном отделении больницы. На амбулаторном лечении находятся трое больных. У всех состояние средней степени тяжести, - пояснили в СЭК.

Ранее стало известно о нескольких работниках одной из нефтегазовых компаний региона, обратившихся в Бурлинскую районную больницу ЗКО с признаками пищевого отравления.

В ходе эпидемиологического расследования специалистами районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, было установлено, что 7 работников компании 10 мая ужинали в одном из столовой, которая расположена на месторождении КНГКМ (Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения). Двое работников забрали ужин на вынос домой, в результате, пострадало еще два человека.

При поступлении в больницу все больные жаловались на жидкий стул, рвоту, повышение температуры тела. Начата внеплановая проверка с применением лабораторных исследований в отношении данной столовой.