Когда реальность круче фотошопа

В эпоху технологического бума никого не удивишь сложными манипуляциями с фото и видео. Например, технология дипфейк способна поменять лицо нелюбимого актера на любимого. Даже встроенные фильтры Instagram могут существенно улучшить качество фото, что и говорить про возможности Photoshоp. Но порой меткий глаз фотографа, мгновенная реакция и удачное стечение обстоятельств способны на то, что не под силу ни одной компьютерной программе, сообщает zakon.kz.

Удивительное открывается равно на снимках профессионалов и на любительских фото. Порой нужное стечение обстоятельств приходится караулить часами, а порой оно буквально "бросается" в объектив. Но столь ли важно как, когда и где была сделана фотография? Главное – ощущение чуда, которое она способна подарить.

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Источник: Cameralabs