Поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста в Айове

16 мая грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошел с рельсов близ города Сибли (штат Айова), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил телеканал KTIV, авария произошла из-за обрушения моста. Вскоре после аварии начался пожар.
На месте происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, а также специалисты по работе с опасными химическими веществами, в радиусе 8 км объявлена эвакуация.
По сведениям телеканала, состав перевозил удобрения и нитрат аммония, который помимо сельскохозяйственного предназначения используется для изготовления взрывчатых веществ. Информации о возможных пострадавших пока не приводится.
Sky4 over the scene of a Union Pacific train that derailed in Albert Lea.— Nick Streiff (@nickstreiff) May 15, 2021
28 train cars left the tracks -- officials are still working to determine what was in them. A HAZMAT team is assisting. @WCCO pic.twitter.com/Q6oCpINggm
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