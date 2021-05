Поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста в Айове

16 мая грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошел с рельсов близ города Сибли (штат Айова), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал KTIV, авария произошла из-за обрушения моста. Вскоре после аварии начался пожар.

На месте происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, а также специалисты по работе с опасными химическими веществами, в радиусе 8 км объявлена эвакуация.

По сведениям телеканала, состав перевозил удобрения и нитрат аммония, который помимо сельскохозяйственного предназначения используется для изготовления взрывчатых веществ. Информации о возможных пострадавших пока не приводится.

