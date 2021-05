Казахстанец за две минуты нокаутировал американца и забрал чемпионский титул

17 мая в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся поединок за титул чемпиона лиги Fury Fighting между казахстанским бойцом Николаем Веретенниковым (8-3) и американцем Энтони Айви (6-4), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Таким образом, Николай одержал девятую победу в ММА, а Айви потерпел пятое поражение в карьере.

Стоит отметить, что на турнире лично присутствовал президент UFC Дана Уайт. Айви ранее уже выступал в его промоушене.

Напомним, что казахстанец подходил к данному событию на серии из семи побед подряд. В последнем поединке Веретенников единогласным решением судей победил Стивена Джонса (8-2).

We have a new @FuryFightingTX Welterweight champion! #FuryFC46 pic.twitter.com/WGhPmtgTj6