Мир ожидает подорожание индийского чая

Цены на индийский черный чай могут вырасти, сообщает zakon.kz.

Пандемия, которая приняла в Индии чудовищные масштабы, и сильнейшая засуха - обе стихии ударили по чайным плантациям, что не может не сказаться на ценообразовании.

Как отмечает издание "Российская газета", коронавирус проник во все уголки страны, которая вышла на второе место по числу заражений в мире, и чайные плантации не стали исключением.

В штате Ассам - главном регионе, который поставляет сырье для национального индийского продукта, "корона" поразила рабочих уже с 90 плантаций. А значит, процесс сбора урожая неизбежно становится труднее и дороже. Как назло, по тому же штату ударила засуха. Чайные листья засыхают прямо на кустах, - говорится в публикации.

На сколько процентов моет подорожать индийский чай, пока не ясно.