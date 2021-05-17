В США завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная"

16 мая в Майами прошел финал масштабного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2020 - 2021», передает zakon.kz.

За корону состязались 74 девушки из разных уголков мира.

Победительницей конкурса и обладательницей титула "Мисс Вселенная 2020 - 2021" стала представительница Мексики Андреа Меза!

Далее места жюри распределило так:

1 Вице-Мисс - Джулия Гама из Бразилии.





2 Вице-Мисс - Джаник Мацета из Перу.



3 Вице - Мисс - Эдлин Кастелино из Индии.

4 Вице - Мисс - Кимберли Хименез из Доминиканской Республики.

Фото: angelopedia.com