Население Казахстана приближается к 19 млн человек

Казахстанцев становится все больше, сообщает zakon.kz.

В Бюро национальной статистики сообщили, что численность казахстанцев на 1 апреля 2021 года составила 18 940,4 тыс. человек.

По сравнению с 1 апреля 2020 года численность населения увеличилась на 250,2 тыс. человек или 1,3%.

Естественный прирост населения за январь-март 2021 года увеличился на 4,6% и составил 64,3 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,73 человек. Кроме того, общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,44 родившихся. Общий коэффициент смертности - 7,71 умерших на 1000 человек, - отметили в ведомстве.

Как добавили в миграционной службе, в январе-марте 2021 года число прибывших в Казахстан составило 2 066 человек, число выбывших из страны – 5 519 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики уменьшилось на 9,5%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (7 955 человек), Шымкент (5 681 человек), Нур-Султан (6 260 человек) и Мангистауской области (319 человек), - заключили в ведомстве.