В Есильском районе Нур-Султана прошел челлендж "Посади свое дерево"

В Нур-Султане жители района Есиль поддержали челлендж "Посади свое дерево", который проходит в рамках экологического месячника "Бірге — таза Қазақстан", сообщает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня в Ботаническом саду учащиеся Республиканской физико-математической школы высадили 25 саженцев ели. После этого для школьников была проведена экскурсия по оранжерее, расположенной на территории Ботанического сада.

Отметим, что "Посади свое дерево" — челлендж, стартовавший для того, чтобы заинтересовать горожан посадкой деревьев. Это актуальная проблема, так как уровень загрязнения воздуха растет день ото дня.

1 гектар леса в год собирает до 100 тонн пыли. Руководствуясь этим, жители столицы запустили данный челлендж. До сегодняшнего дня его активно поддерживали городские обслуживающие организации — КСК и ОСИ, а также звезды искусства.

Напомним, во всех районах столицы проходит экологический месячник "Бірге — Таза Қазақстан". По поручению Главы государства акимат будет массово озеленять не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и достопримечательности города. Массовое озеленение города позволит не только улучшить экологию, создать место для прогулок горожан, но и смягчить климатические условия города.

В ходе мероприятия все присутствующие были обеспечены масками и перчатками, соблюдая санитарные нормы.