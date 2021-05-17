Как Токаев отмечает день рождения

У Президента Казахстана день рождения 17 мая. Его пресс-секретарь рассказал, как проходит этот день у Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Ко мне обращаются представители ряда средств массовой информации с просьбой рассказать о том, как Глава государства отмечает свой день рождения. В прошлом году мы давали разъяснение по этому поводу, хочу еще раз напомнить. 17 мая в этом году приходится на рабочий день. Президент Касым-Жомарт Кемелевич работает согласно своему графику, - написал Уали в facebook.

Он добавил, что никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений.

Для главы государства это обычный трудовой день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Уже поступают многочисленные телефонные звонки, приветственные телеграммы от глав соседних государств и правительств, руководителей парламентов и международных организаций. Поздравления продолжают поступать, - отметил пресс-секретарь главы государства.