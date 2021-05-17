Отец Виктора Цоя заявил об угоне машины

Отец Виктора Цоя заявил в полицию об угоне его авто, передает zakon.kz.

Предположительный угон Volkswagen 83-летнего Роберта Цоя в Санкт-Петербурге случился 15 мая, в день его рождения. Заявление Роберт Максимович написал на следующий день, пишет "КП".

Заявитель рассказал, что машина пропала в ночь на 15 мая с проезжей части у дома 124/1 по Гражданскому проспекту, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Роберт Цой сообщил в полицию, что заметил пропажу своего синего Volkswagen 2012 года выпуска в 8 часов утра. Ущерб он оценил в 245 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, машину отца Виктора Цоя нашли на Гражданском проспекте, вряд ли это был угон.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Его отец все это время живет в Санкт-Петербурге. Последние годы он пережил много неприятных моментов из-за творчества и памяти своего известного сына. В прошлом году начался скандал из-за фильма Алексея Учителя "Цой", после того, как сын лидера группы "Кино" написал обращение первым лицам государства с просьбой не выпускать ленту на экраны. Роберт Максимович позже заявил, что он судиться не будет.