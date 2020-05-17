Получить выплату онлайн: на пороге Insurtech революции от "Номад Иншуранс" и Bloomzed

Несмотря на то, что, по прогнозам аналитиков, глобальный рынок Insurtech активно развивается, и к 2024 году достигнет отметки 21,7 миллиарда долларов со среднегодовым темпом роста 36 процентов, в Казахстане страховые компании относятся достаточно консервативно к изменению привычных бизнес-моделей и процессов.

Однако страховая компания "Номад Иншуранс" и компания Bloomzed планируют в корне преломить данную ситуацию, объединив свои усилия по внедрению уникальных технологий и разработок Bloomzed в продукты "Номад Иншуранс".

Подобная коллаборация профессионалов из сферы IT и страхования качественно упростит жизнь клиентов: сэкономит время, деньги, силы и нервы.

Уже сейчас вы можете покупать полисы "Номад Иншуранс" онлайн. А в скором времени достаточно будет иметь под рукой мобильный телефон с установленным приложением Bloomzed, и вы сможете получать все необходимую персонализированную информацию и консультации, подписывать документы, фиксировать страховые случаи и выплаты по ним. И все это в режиме реального времени и в один клик, благодаря интегрированной инновационной системе информационного технического взаимодействия (ИТВ) от компании Bloomzed.

"Номад Иншуранс" - первые на рынке Казахстана, кто сделал шаг навстречу Insurtech, будучи приверженцами прогресса и развития, шагая в ногу со временем и отвечая современным вызовам. Уже в мае клиенты компании смогут оценить первые внедренные решения, которые несомненно упростят многие процессы и увеличат эффективность и скорость взаимодействия.

Внедрение технологий на рынке страховых услуг - не просто тренд, это ключевой элемент роста индустрии. За понятием Insurtech скрывается огромное количество самых разнообразных технологий: и машинное обучение, и вопросы кибербезопасности, искусственный интеллект, анализ больших данных. Все это мы планируем внедрять в рамках нашего долгосрочного сотрудничества, ИТВ только первоначальный этап на нашем революционном технологичном пути. Но во главе наших разработок, в первую очередь, это забота о комфорте, удобстве и облегчении жизни наших клиентов, - рассказали представители "Номад Иншуранс" и Bloomzed.