Часть республиканских трасс в Мангистау станут платными

17 мая 2021, 15:58
Фото: lada.kz

Теперь за проезд по некоторым участкам дорожной сети в Казахстане надо будет платить, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акционерного общества "Национальная компания (АО НК) "КазАвтоЖол" с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.

Как пояснили в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол" цена проезда будет зависеть от вида транспорта и категории дорожного участка, уточняет Лада.

- Проезд по дорогам I категории будут оплачивать все транспортные средства, а по дорогам II и III категорий – только грузовые автомобили. Ставки платы за проезд по новым участкам сейчас рассматривает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается, - сообщили представители компании.


В компании рассчитывают таким образом снизить количество ДТП.

По словам представителей компании, плата за проезд будет взиматься по "открытой" системе – на трассах не станут ставить шлагбаумы, а регистрировать транспорт будут через специальные камеры и устройства на контрольных арках.

Оплачивать проезд можно, переведя деньги на счет своего автомобиля. Также можно наклеить на автомобиль специальную RFID-метку, с которых контрольные арки будут считывать сигнал и списывать деньги с баланса в счет оплаты за проезд.


Платными станут следующие участки:

Шымкент-граница Узбекистана;
Уральск-граница РФ (Саратов);
Уральск-граница РФ (Самара);
Граница РФ (Оренбург)-Актобе;
Щучинск-Петропавловск;
Шымкент-Кызылорда;
Шымкент-Тараз;
Тараз-Кайнар;
Капшагай-Талдыкорган;
Карабутак-Кызылорда;
Актобе-Уральск;
Атырау-Бейнеу - граница Узбекистана;
Актау-Бейнеу;
Костанай-граница РФ (Троицк);
Нур-Султан-Костанай;


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