Часть республиканских трасс в Мангистау станут платными

Теперь за проезд по некоторым участкам дорожной сети в Казахстане надо будет платить, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы акционерного общества "Национальная компания (АО НК) "КазАвтоЖол" с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.
Как пояснили в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол" цена проезда будет зависеть от вида транспорта и категории дорожного участка, уточняет Лада.
- Проезд по дорогам I категории будут оплачивать все транспортные средства, а по дорогам II и III категорий – только грузовые автомобили. Ставки платы за проезд по новым участкам сейчас рассматривает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается, - сообщили представители компании.
По словам представителей компании, плата за проезд будет взиматься по "открытой" системе – на трассах не станут ставить шлагбаумы, а регистрировать транспорт будут через специальные камеры и устройства на контрольных арках.
Оплачивать проезд можно, переведя деньги на счет своего автомобиля. Также можно наклеить на автомобиль специальную RFID-метку, с которых контрольные арки будут считывать сигнал и списывать деньги с баланса в счет оплаты за проезд.
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