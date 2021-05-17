Часть республиканских трасс в Мангистау станут платными

Теперь за проезд по некоторым участкам дорожной сети в Казахстане надо будет платить, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акционерного общества "Национальная компания (АО НК) "КазАвтоЖол" с июня 18 дорог республиканского значения общей протяженностью 5,8 тысяч километров станут платными. Из них две трассы находятся на территории Мангистауской области.



Как пояснили в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол" цена проезда будет зависеть от вида транспорта и категории дорожного участка, уточняет Лада.





- Проезд по дорогам I категории будут оплачивать все транспортные средства, а по дорогам II и III категорий – только грузовые автомобили. Ставки платы за проезд по новым участкам сейчас рассматривает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается, - сообщили представители компании.

В компании рассчитывают таким образом снизить количество ДТП.

По словам представителей компании, плата за проезд будет взиматься по "открытой" системе – на трассах не станут ставить шлагбаумы, а регистрировать транспорт будут через специальные камеры и устройства на контрольных арках.

Оплачивать проезд можно, переведя деньги на счет своего автомобиля. Также можно наклеить на автомобиль специальную RFID-метку, с которых контрольные арки будут считывать сигнал и списывать деньги с баланса в счет оплаты за проезд.

Платными станут следующие участки:Шымкент-граница Узбекистана;Уральск-граница РФ (Саратов);Уральск-граница РФ (Самара);Граница РФ (Оренбург)-Актобе;Щучинск-Петропавловск;Шымкент-Кызылорда;Шымкент-Тараз;Тараз-Кайнар;Капшагай-Талдыкорган;Карабутак-Кызылорда;Актобе-Уральск;Атырау-Бейнеу - граница Узбекистана;Актау-Бейнеу;Костанай-граница РФ (Троицк);Нур-Султан-Костанай;