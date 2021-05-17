Московского "последователя" казанского стрелка сдала подруга

17 мая 2021, 16:59
Фото: gazeta.ru

В Москве школьник планировал устроить "расстрел" в школе, сообщает zakon.kz.

О своих планах 16-летний Матвей рассказал 15-летней подруге.

Как отмечается Life Shot, напуганная девочка сразу же рассказала обо всем своей маме. Женщина вызвала полицию

К Матвею тут же выехал наряд. Парень объяснил сотрудникам, что просто пошутил и ничего такого он совершать не собирается, - говорится в сообщении.

Однако в квартире, где живет старшеклассник, нашли:

- пневматический автомат;
- пневматический пистолет;
- револьвер "Жевело-Н" марки "РС-31";
- пустой тубус от РПГ (ручной противотанковый гранатомет).

11 мая Ильназ Галявиев устроил расстрел в школе Казани. В результате нападения погибли девять человек, а также около 20 оказались в больнице.


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