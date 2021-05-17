Московского "последователя" казанского стрелка сдала подруга

В Москве школьник планировал устроить "расстрел" в школе, сообщает zakon.kz.
О своих планах 16-летний Матвей рассказал 15-летней подруге.
Как отмечается Life Shot, напуганная девочка сразу же рассказала обо всем своей маме. Женщина вызвала полицию
К Матвею тут же выехал наряд. Парень объяснил сотрудникам, что просто пошутил и ничего такого он совершать не собирается, - говорится в сообщении.
Однако в квартире, где живет старшеклассник, нашли:
- пневматический автомат;
- пневматический пистолет;
- револьвер "Жевело-Н" марки "РС-31";
- пустой тубус от РПГ (ручной противотанковый гранатомет).
11 мая Ильназ Галявиев устроил расстрел в школе Казани. В результате нападения погибли девять человек, а также около 20 оказались в больнице.
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