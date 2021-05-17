Какая погода ожидает жителей Шымкента, Алматы и Нур-Султана 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 18-20 мая в Алматы, Шымкент, Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

18 мая переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

19 мая переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.

20 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 15-17 тепла.

Алматы

18 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 24-26 тепла.

19 мая переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

20 мая переменная облачность, дождь, днем сильный дождь. Временами гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.

Шымкент

18 мая небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.

19 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.

20 мая переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.