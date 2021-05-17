Набросилась и вопила в ухо: инцидент на детской площадке произошел в Алматы

В Алматы женщина накинулась на детей, передает zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях.

Как сообщается в паблике ztb, инцидент произошел 16 мая в 19.30 в мкр. Думан, около дома №29 ЖК "Меркур град".

Дети играли и повздорили между собой, в этот момент, посторонняя женщина ... набросилась на детей, начала кричать, материться и шугать их тем, что поведет их в опорный пункт, находящийся около дома №27, после чего в неадекватном состоянии поймала мальчишку, набросилась и начала вопить ему в ухо, на что мой сын хотел заснять все это и начал снимать на камеру телефона, на что она отреагировала очень гневно и напала на него с кулаками, исцарапала руки, толкнула и пыталась забрать телефон, - говорится в описании к видео.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали инцидент.

Департамент полиции города Алматы информирует, что мама мальчика обратилась заявлением в Управление полиции Медеуского района. Участковыми инспекторами УПП-84 женщина, допустившая правонарушение, привлечена к административной ответственности по ст.434 КРКобАП. Материалы производства для принятия решения будут направлены в СМАС по городу Алматы, - сообщили в ведомстве.