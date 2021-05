Imanbek выпустил ремикс на хит американского рэпера

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов выпустил ремикс на хит американского рэпера 50 Cent, сообщает zakon.kz.

Артист поделился новостью с поклонниками творчества в Instagram.

Ранее Imanbek записал новый трек с британской певицей. До этого Imanbek, Моргенштерн и американский хип-хоп исполнитель Fetty Wap выпустили совместную композицию.

50 Cent - американский рэпер, актер, писатель, боксерский промоутер и продюсер. Известность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Tryin’ и The Massacre. 50 Cent добился успеха с обоими альбомами, продав более 40 миллионов экземпляров по всему миру.