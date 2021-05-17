В Акмолинской области женщина оформила онлайн-кредит на свою дальнюю родственницу

В Акмолинской области полицейские установили женщину, оформившую онлайн-кредит на свою дальнюю родственницу, передает zakon.kz.

14 мая в отдел полиции Целиноградского района обратилась 68-летняя жительница с. Караоткель с заявлением о том, что 16 апреля т.г. неизвестным лицом на ее имя был оформлен кредит на сумму 330 000 тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой, которая созналась в содеянном, - сообщили в полиции.

Выяснилось, что женщина приехала в город Макинск навестить родных. Оставив сумку с документами в доме дальних родственников, она отправилась в гости. Воспользовавшись случаем, 24-летняя жительница Макинска оформила на женщину онлайн-кредит.

Начато досудебное производство по ст. 190 УК РК "Мошенничество". Следственные действия продолжаются.

Полицейские предупреждают: не оставляйте свои документы без присмотра, не передавайте никому личные данные и данные ваших платежных документов, не переходите по незнакомым ссылкам. Будьте бдительны, не дайте мошенникам обмануть себя.