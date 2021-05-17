Алматинца арестовали на 5 суток за оскорбление врача

В алматинской клинической больнице №7 посетитель напал на охранника и с оскорблениями кинулся на врача, передает zakon.kz.

Посещение медучреждения закончилось неприятным инцидентом. 36-летний мужчина напал на охранника больницы и выражался нецензурной бранью в адрес врача, оскорбляя его честь и достоинство, сообщает МИА "Казинформ".

Инцидент произошел 8 мая в городской клинической больнице №7. В ходе чего посетитель разбил нос охраннику и оскорбил хирурга приемного покоя.

Как сообщили в пресс-службе ГКБ № 7, он требовал особого отношения к госпитализированной супруге.

За оскорбление чести и достоинства в общественном месте и во время исполнения им своих служебных обязанностей врач подал заявление в полицию.

На судебном заседании виновник инцидента признал вину и подтвердил факты правонарушения. В содеянном он раскаялся и просил суд строго его не наказывать.

Тем временем, специализированным межрайонным административным судом города вынесено решение признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях. Суд постановил назначить наказание мужчине в виде административного ареста на 5 суток.

В пресс-службе больницы отметили, что бывают ситуации, когда некоторые посетители больницы выражают агрессию по отношению к медперсоналу, переступив порог медучреждения, и не желают придерживаться установленных правил и норм по госпитализации пациентов.