Избитый на субботнике общественник скончался в Караганде

В карагандинской больнице в реанимации скончался Олег Гарницкий. В больнице он оказался после того, как его ударили на субботнике во дворе дома, сообщает zakon.kz.

В Instagram-паблике patriotkaragandy говорится, что его избил отец одного из подростков, участвовавших в субботнике.

Уборка велась во дворе многоэтажного дома по улице Осевая. В ней принимали участие жители многоэтажного дома. Олег Гарницкий на свои средства купил 14 саженцев, чтобы посадить в палисаднике. Помогали взрослым местные подростки.

Один из них в процессе работы травмировал руку. Он ушел домой, а вскоре на площадку пришел его 36-летний отец. Мужчина стал ругаться с Гарницким по поводу получения травмы его сыном. Началась ссора, в результате которой мужчина нанес удар в лицо Гарницкому. От удара тот потерял сознание.



На скорой избитого доставили в реанимацию. С 18 апреля Олег Гарницкий находился в реанимации. Но травма головы оказалась смертельной.



Если 18 апреля уголовное дело возбудили по статье "умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью", то теперь обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью.





По данному факту установлен и задержан 36-летний мужчина. Ведется досудебное расследование. пресс-служба департамента полиции Карагандинской области