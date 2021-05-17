Полицейские Алматы взяли наркозакладчиков с поличным

Патрульные полицейские Ауэзовского района города Алматы при проческе дворов жилого массива заметили двух подозрительных молодых людей. Парни будто копались в земле, но на садовников похожими не были, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Когда патрульная машина приблизилась к ним, парни попытались ретироваться. Но скрыться от полицейских им не удалось.

Задержанные сильно нервничали и уже при личном досмотре из их карманов буквально стали вываливаться свертки с наркотическими веществами.

У задержанного – гр.О., 2003 года рождения, в карманах одежды были обнаружены 30 свернутых в полиэтиленовые пакеты вещества растительного происхождения, у его друга – гр.М., 2004 года рождения, изъято 20 аналогичных свертков. Указанные вещества направлены на судебно-химическую экспертизу. Задержанные на месте не смогли пояснить, что они там делали и откуда у них эти пакеты. начальник Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр

На данный момент проводятся все необходимые следственные действия.