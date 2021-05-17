СМИ: В США существует огромная секретная армия

За последние десять лет Пентагон создал 60-тысячную секретную армию, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в расследовании американского журнала Newsweek.

По данным американской газеты, в общей сложности в тайную сеть входят как минимум порядка 60 тысяч человек, при этом реальное количество таких агентов может оказаться еще больше. В программе задействованы около 130 частных организаций, а также десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций. Ежегодно на обслуживание секретной армии тратится более 900 миллионов долларов, подсчитало Newsweek. Эти средства идут, в частности, на изготовление фальшивых документов для агентов, действующих под вымышленными именами, оплату счетов и налогов от их имени и на создание специальных устройств слежения и средств маскировки.

Тайные агенты работают как в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки, так и в киберпространстве. Newsweek указывает, что, возможно, существует группа американских хакеров, которые действуют под вымышленными именами, хотя США осуждают работу так называемых российских хакеров.

Newsweek удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии. Он рассказал, что об истинных масштабах программы ничего не известно, а также выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.

В качестве сравнения журналисты приводят ЦРУ. Уже сейчас у разведывательного управления в 10 раз меньше оперативников, чем у Пентагона.