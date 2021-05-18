WP: США одобрили продажу оружия Израилю на $735 млн

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала конгресс, что одобрила продажу Израилю партии высокоточного оружия и военного оборудования на сумму в $725 млн, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в конгрессе.

Собеседник издания рассказал, что Конгресс был официально уведомлен о предлагаемой продаже еще 5 мая – почти за неделю до того, как ХАМАС начали атаковать Израиль тысячами неуправляемых ракет.

Администрация Байдена призвала к прекращению огня и заявила, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС. При этом, по данным WP, среди демократов США есть опасения по поводу сделки. В частности, некоторые законодатели хотят узнать больше о новых продажах и их сроках, предлагая использовать сделку как рычаг воздействия.

Если позволить эту предполагаемую продажу умных бомб без давления на Израиль согласиться на прекращение огня, это приведет только к новой бойне, – заявил собеседник издания из Демократической партии США.

Основная часть предлагаемых продаж – это комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAMS) комплекты, которые превращают "немые" бомбы в высокоточные ракеты.