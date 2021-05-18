Более миллиона доз вакцины "Спутник V" планируют выпустить в Караганде до конца мая

Более миллиона доз вакцины "Спутник V" планируют выпустить до конца месяца в Караганде, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцин. Порядка 500 тыс. первого компонента и 750 тыс. второго компонента. Поставка осуществляется в порядке графика. Так, 14 мая в карагандинский фармкомплекс поступила субстанция для выработки "Спутник V". В настоящее время осуществляется поэтапное производство 1,2 млн доз вакцины. Также до конца месяца ожидается дополнительная поставка вакцины QazVac и Hayat Vax, — сообщил Цой.

В целом, по его словам, на сегодняшний день использовано 2,6 млн доз вакцин. Из них первым компонентом привито 1 871 823 человека , вторым компонентом охвачено 778 346 человек.

Министр добавил, что внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача, допускающего вакцинацию вторым компонентом вакцины "Спутник V" в период с 21 до 90 дней после получения первой дозы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан