Крупный пожар произошел в трехэтажке в Алматы

Пожар в жилой зоне Алматы ликвидировали пожарные, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, 17 мая в 22 часов: 44 минуты, силы и средства ДЧС выехали по вызову повышенного ранга в Турксибский район улица Спасская 63 Б.

По прибытии открытым пламенем горел балкон квартиры с переходом на кровлю 3-этажного многоквартирного жилого дома на общей площади 300 кв.м.

Создалась угроза распространения огня на все квартиры расположенные на третьем этаже. Сразу были поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, развернут оперативный штаб.

Звенья газодымозащитной службы произвели разведку по квартирам на наличие людей, эвакуировано 20 жильцов, 7 из которых дети.

Принятыми мерами за 37 минут достигнута локализация, пожар ликвидирован полностью в 23:56.

В тушении пожара задействованы 21 единиц техники, 74 человека личного состава. Жертв и пострадавших не допущено.