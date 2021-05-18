Кадыров объявил себя проектом Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что является пехотинцем и проектом Владимира Путина, сообщает zakon.kz.

Об этом он объявил во время прямого эфира в Instagram.

По данным Gazeta.ru, Кадыров уточнил, что "с гордостью" выполняет возложенные на него обязанности.

Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики - это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю, - заявил Кадыров.

При этом он также подчеркнул, что является "рабом Всевышнего и слугой народа".

На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником, - пояснял он. - Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными.

Как отмечает РБК, в июне 2020 года Кадыров заявил, что Путин, по его мнению, обязательно должен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

По его словам, это необходимо сделать для сохранения суверенитета России, обеспечения ее безопасности и роста международного авторитета.