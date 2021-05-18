Алматинец предлагал списать штрафы "Сергек"

При мониторинге социальных сетей был выявлен пост по списанию штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных автоматизированной системой "Сергек", передает zakon.kz.

Полицейские провели проверку по данному факту.

В результате установлен и доставлен для разбирательства в УП молодой алмаатинец, который, как оказалось, оказывает юридические услуги по аннулированию штрафов в законном порядке, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Как пояснил мужчина, что путем размещения такой "многозначной" рекламы, он всего на всего хотел заинтересовать клиентов.

Как отметил Абдрахманов, что в работе автоматизированных систем человеческий фактор полностью исключен.