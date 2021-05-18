Акиматы должны качественно подготовиться к отопительному сезону - Мамин 

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги отопительного сезона и ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министры энергетики Нурлан Ногаев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, акимы Карагандинской области Женис Касымбек, Туркестанской области — Умирзак Шукеев.

Отопительный период 2020-2021 гг., в целом, прошел в штатном режиме. Отмечено 121 технологическое нарушение. Зафиксировано 44 случая несоблюдения температурного графика тепловых сетей, что на 8% меньше прошлого года.

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду в стране планируется отремонтировать 8 энергоблоков, 48 котлов, 49 турбин, 20458 км линий электропередач, 441 высоковольтных подстанций, а также обеспечить наличие на рынке угля для коммунально-бытового сектора и населения.

Глава правительства поручил акиматам регионов качественно подготовиться к предстоящему отопительному периоду – утвердить до 1 июня планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы, до 1 сентября – обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября – полную готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ, жилья и сферы здравоохранения с учетом погодных условий в северных и восточном регионах.

Премьер-министр отметил необходимость принятия мер по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению имеющейся задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива.

Министерству индустрии совместно с акиматами поручено организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объемах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных, а также провести информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации угля жителям страны.

Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению необоснованного роста цен на топливо, в особенности, угля для населения, — сказал Мамин.

Министерствам энергетики, индустрии и инфраструктурного развития дано поручение обеспечить действенный контроль и мониторинг за ходом подготовки к предстоящему отопительному периоду.