Чиновников оштрафовали на 3,4 млн тенге

3,4 млн тенге штрафов взыскано с чиновников, сообщает zakon.kz

Агентством по делам государственной службы составлено 102 протокола об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 54 должностных лица.

Так к административной ответственности привлечены председатель и заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, директор департамента Министерства юстиции, 8 руководителей подразделений ведомств центральных государственных органов (комитетов по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, по лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения), 3 руководителя областных управлений (сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования) акиматов Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областей, аким Кордайского, Мойынкумского района Жамбылской области, 4 акима сельских округов, 23 руководителей отделов земельных отношений, 5 руководителя отделов архитектуры и градостроительства, 2 должностных лиц акиматов районов, - сообщили в агентстве.