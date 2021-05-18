Ради соцсетей. Водитель Toyota устроил беспредел в Туркестане

18 мая 2021, 13:01
Фото: Скриншот видео

В Туркестане водитель грубо нарушил правила дорожного движения ради видео для соцсетей, сообщает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе полиции области, машина правонарушителя водворена на штрафстоянку.

В отношении водителя автомашины Toyota Camry 50 составлен административный протокол по четырем статьям КОАП РК:

– 230 "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании";

– 590 ч. 4 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками";

– 603 ч. 2 "Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)";

– 612 ч. 4 "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".


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