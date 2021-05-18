О чем будут говорить на заседании Высшего Евразийского экономического совета

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана озвучили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 21 мая, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщила вице-министр Жанель Кушукова, заседание пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Главы государств обсудят 15 вопросов, в том числе два вопроса в узком составе и 13 вопросов в широком составе.

Так, в повестке будут вопросы установления тарифа на транспортировку газа для внутреннего потребления, утверждение подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу.

Также планируется, что участники утвердят план мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

Кроме того, главы государств заслушают информацию ЕЭК о ходе работы по устранению государствами - членами ЕАЭС барьеров, итоги сотрудничества с зарубежными странами, интеграционными объединениями и международными организациями ЕАЭС в 2020 году, отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции за 2020 год.

Ранее стало известно, что председательствовать на заседании будет Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также участие примет почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан