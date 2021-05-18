Погоня за мопедистом взбудоражила пользователей Казнета 

В социальных сетях распространяют видео, на котором стоит полицейская машина, а на земле лежит скутер, сообщает zakon.kz.

Cо слов очевидцев сотрудники дорожной полиции сбили скутер, водитель которого чудом остался жив.

17 мая в 15.45 при патрулировании ул. Черекаева был замечен водитель скутера темно-синего цвета, который неадекватно управлял, виляя из стороны в сторону создавая аварийную ситуацию на дороге. Патрульным нарядом предпринята попытка его остановки посредством громкоговорящего устройства, однако последний не подчинился требованиям сотрудников полиции и продолжил движение на небольшой скорости. Вместе с тем когда патрульная автомашина подъехала по ближе к нарушителю, водитель, не справившись с рулевым управлением, при этом касательно задев зеркало патрульной автомашины, упал со скутера, - сообщили "Мой город" в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Водитель скутера скрылся с места ДТП. По данному факту начато служебное расследование.