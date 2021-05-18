Пентагон представит доклад об НЛО

Пентагон готовит серию публикаций материалов о том, что известно американскому правительству о неопознанных летающих объектах, сообщает zakon.kz.

Презентация должна состояться в конце июня.

Как отмечает "Рамблер", в конце 2020 года Дональд Трамп обязал спецслужбы и Минобороны подготовить доклад об НЛО.

Согласно законопроекту о бюджете на 2021 год, документ должен быть представлен конгрессу в течение 180 дней — то есть к 25 июня.

Обозреватель журнала The New Yorker Гидеон Льюис-Краус отметил, что в правительстве всегда были люди, которые интересовались этим феноменом.

Кто-то в качестве хобби, а кто-то в силу гипотетической угрозы или потенциала для нацбезопасности. И так получилось, что в 2007 году кто-то из них столкнулся с ныне покойным Гарри Ридом, на тот момент главой демократического большинства в сенате. Он и два других сенатора даже наметили выделение средств на проведение некой независимой инспекции. Но в итоге этот небольшой пункт бюджета заметила журналистка, которая освещала тему НЛО более 20 лет, и она предложила свой материал The New York Times. Публикация вышла в 2017 году и ознаменовала культурный сдвиг, - сказал он.

В готовящемся докладе должен содержаться детальный анализ всех американских разведданных об НЛО.

Кроме того, спецслужбы США и Пентагон должны информировать конгресс, следует ли на основании имеющихся данных считать феномен угрозой нацбезопасности. И конечно же, часть глав документа наверняка будет засекречена, - говорится в публикации.