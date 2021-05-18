Как лучше заниматься спортом в жару

Как не навредить здоровью во время занятий спорта в жару, рассказал врач, сообщает zakon.kz.

Президент российского медицинского общества Евгений Ачкасов отмечает, что физические нагрузки в жаркую погоду могут привести к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и другим проблемам.

Физнагрузки в жаркую погоду связаны с определенными рисками. Возможно нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Может случиться перегрев, так называемый солнечный удар. Также в жару организм больше теряет жидкости, поэтому ее необходимо постоянно восполнять. Иначе может быть обезвоживание. Даже если просто ходить, а не бегать, нужно постоянно иметь доступ к воде, - сказал он.

Врач указал, что еще одной опасностью может быть солнечный ожог непокрытых участков тела.

Особенно стоит быть осторожными гипертоникам. В целом, заниматься спортом можно и нужно, но лучше делать это в утренние и вечерние часы. И обязательно покрывать голову. Но, если есть сопутствующие заболевания, такие как гипертоническая болезнь, аритмия, онкологические заболевания, некоторые кожные заболевания - заниматься спортом в жаркую погоду не стоит, - заключил Ачкасов.