Миллиардер Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft в 2020 году из-за внутреннего расследования в компании. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает zakon.kz.

The Wall Street Journal пишет, что компания Microsoft в 2019 году наняла юридическую фирму, чтобы расследовать заявления сотрудницы Microsoft. Женщина утверждала, что у нее на протяжении многих лет были отношения с Гейтсом. Некоторые сотрудники решили, что мужчине необходимо покинуть совет директоров, однако сам миллиардер подал в отставку еще до окончания проверки.

По словам пресс-секретаря Билла Гейтса, "роман случился почти 20 лет назад" и закончился мирным путем. Отмечается, что решение покинуть совет директоров "не было связано с этим вопросом".

Миллиардер покинул совет директоров Microsoft в марте 2020 года. Он заявил, что хочет сфокусироваться на своих благотворительных проектах.

В мае 2021 года сооснователь корпорации Microsoft и один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс объявил о своем разводе с женой Мелиндой — пара прожила вместе 27 лет.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники сообщал, что Билл Гейтс, будучи женат, периодически пытался приглашать своих подчиненных женщин на свидания.