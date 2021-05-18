В Нур-Султане и нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

В Нур-Султане и нескольких областях 19 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 37 градусов. В Атырау днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

В Западно-Казахстанской области днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов, на западе области гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами порывы 16 м/с. В Актобе днем ожидается гроза.

В Акмолинской области ожидается дождь, днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-20 тепла. Ночью местами заморозки 2 градуса. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 18-20 тепла. Временами ожидается гроза, возможен град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-20 тепла. Ночью местами заморозки 2 градуса.

В Петропавловске ночью ожидаются гроза, шквал. Сутки ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 18-20 тепла.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный дождь. 21 мая ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Местами гроза, шквал, град, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, местами 7 тепла, ночью местами заморозки 3 градуса.

В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается дождь, днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, 19-20 мая порывы 25 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-20 тепла. Ночью местами заморозки 2 градуса. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.