Полиция Алматы договорилась с банком об отсрочке для обманутых пациентов медцентра

В Алматы полиция сумела договориться с банком, чтобы тот пошел навстречу клиентам, ставшим жертвами мошеннических действий медцентра, передает zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, ведется следствие по факту мошенничества в отношении руководителей медицинского Центра "Плаза". Пострадали более 700 казахстанцев.

17 мая Абдрахманов встретился с встретился с представителем банка, через который пациенты клиники оформляли кредиты на услуги.

В первую очередь, рассмотрели и обсудили вопросы защиты прав потерпевших, которые, доверившись медцентру, и, будучи уверенными, что обещанные медицинские услуги они получат в полном объеме, оформили денежные займы. Благо, с собеседником мы пришли к единому мнению, - отметил замначальника ДП.

Банк пошел на встречу к обманутым клиентам Центра "Плаза" *(ТОО "Алматы Бьюти", ТОО "WM Almaty", ТОО "Мед Эстет", ТОО "Ворлд мед Астана") и предоставил такие льготы, как отсрочка, отмена вознаграждения(при предоставлении отсрочки отмена вознаграждения банка до конца срока кредита и ряд акций при досрочном или частичном погашении займа.