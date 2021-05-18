В двух районах Нур-Султана отключат питьевую воду

ГКП "Астана су арнасы" сообщило об отключении воды в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, на сетях водоснабжения с 22.00 21 мая по 9.00 22 мая будут проводиться:

1. Врезка нового магистрального водопровода на пересечении пр. Б. Момышулы и ул. Тулебаева;

2. Демонтаж регулятора давления на пересечении пр. Б. Момышулы - ул. Сатпаева;

3. Замена расходомера в районе пр.Б. Момышулы 1.

В связи с чем, 21 мая с 22:00 до 09:00 22 мая частично по району Есиль: пр. Мангилик ел, район Nova city, ж.м. Заречный, ж.м. Тельмано, ж.м. Пригородный, BI Village/ Family Village, пр. Кабанбай батыра, а также частично по району Алматы: р-н Аллеи Мынжылдык, ж.м Юго-Восток правая сторона, квадрат улиц Калдаякова - Тауельсиздик - Панфилова - Аманжолова) будет прекращена подача питьевой воды. 22 мая с 10:00 до 17:00 вышеуказанные районы будут находиться на пониженном давлении в связи с работами по запуску водопроводных сетей, - сообщили в "Астана су арнасы".

Там отметили, что в связи с застройкой столицы эти работы необходимы для улучшения качества и надежности сетей водоснабжения.

Жителей районов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее приготовить суточный запас воды на хозяйственно-питьевые нужды.