На складе в столичном аэропорту нашли беспилотники на полмиллиарда тенге

Беспилотные летательные аппараты на сумму свыше полмиллиарда тенге с 2013 года находились на складах временного хранения в аэропорту Нур-Султана, передает zakon.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Авиационной транспортной прокуратурой г. Нур-Султана на СВХ таможенного поста "Астана Әуежай" обнаружены беспилотные летательные аппараты в количестве 3 штук и аэростат вместе с комплектующими деталями.

Как показала последующая прокурорская проверка, данные аппараты, стоимостью 548 686 648 тенге, были помещены туда еще в 2013 году, так как получатель отказался от груза. По предварительному заключению специалистов, оборудование все еще пригодно к эксплуатации и может быть использовано в гражданской авиации.

Однако, уполномоченные органы с 2013 года никаких мер по признанию бесхозными и обращению их в доход государства не принимали.

По иску авиационной прокуратуры решением Есильского районного суда Нур-Султана беспилотные летательные аппараты и аэростат признаны бесхозными и обращены в доход государства.

Таким образом, государство получило в свой актив оборудование на сумму свыше полумиллиарда тенге.