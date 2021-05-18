Гумпомощь из Казахстана прибыла в Кыргызстан

В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Казахстана, сообщает zakon.kz.

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По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан доставлена первая партия гуманитарной помощи общим грузом около 4500 тонн пшеничной муки. В церемонии ее передачи приняли участие посол Казахстана Рапиль Жошыбаев и заместитель министра сельского, водного и лесного хозяйства Кыргызстана Азамат Мукашев. пресс-служба МИД РК

В ведомстве уточнили, что груз был доставлен по железной дороге в 75 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Мукашев отметил, что кыргызская сторона высоко ценит помощь, оказанную Правительством Казахстана, и выражает глубокую признательность братскому народу за оказанную поддержку.

Ранее глава государства, руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнерства с Кыргызской Республикой, принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. Общий объем передаваемой гуманитарной помощи составит 10 тыс. тонн муки.

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С начала пандемии COVID-19 Казахстан на основании обращений кыргызской стороны ранее также оказывал гуманитарную помощь Кыргызстану. В частности, в мае 2020 года соседней стране безвозмездно были предоставлены 5 тыс. тонн казахстанской муки. А в ноябре того же года Правительство Казахстана направило в Кыргызстан 400 единиц портативных аппаратов ИВЛ отечественного производства и 2 млн медицинских масок, - напомнили в МИД РК.