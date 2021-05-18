Приоритеты по усилению охраны школ объяснили в МОН РК

Школы необходимо усилить специализированной охраной, начиная с самых крупных и далее переходить к малокомплектным. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Специализированная охрана. Конечно, необходимо начать с самых крупных школ и дальше идти к малокомплектным и так далее. Надо смотреть, понятно, если там пять детей, на уровне села тоже дифференцированный подход должен быть. Но там, где школы на 1200, на 500, на 300 вполне очевидно, что мы должны эти вопросы закрыть, - поручил Аймагамбетов на заседании МВК.

По его словам, вопрос обеспечения тревожными кнопками не требует больших затрат, и на примере ряда случаев в мире такие кнопки эффективны, поэтому нужно в первоочередном порядке обеспечить школы этими тревожными кнопками.

Другой важный вопрос, на который сделают особенный акцент, - работа психологов и воспитательная работа.

Если ребенок, условно, выпускник школы, идет в свою же школу с оружием, ну это говорит о том, что необходимо обращать внимание не сколько на знания, сколько на воспитательную работу. В целом, на вопросы социализации, буллинга, благополучия детей в школе. Если ребенок чувствует себя счастливым в школе, он не пойдет в эту школу завтра с оружием. Поэтому все эти моменты мы будем комплексно отрабатывать, - объяснил министр.

Также он напомнил, что поручил в стандарты аккредитации всех организаций образования в качестве приоритета включить вопросы безопасности, на которые теперь будут обращать внимание в ходе аттестации или аккредитации.

Всем школам будут направлены инструкции, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Условно, каждый сотрудник организации образования, начиная от психолога, повара и заканчивая учителем, должен знать, как себя вести в разных ситуациях, в том числе каждый школьник. Мы будем в регламенте прописывать проведение учений, которые будут носить постоянный характер. Они будут проводиться ежегодно и не для галочки. Все эти моменты являются очень важными. Как раз события в США, которые случились и в ряде других кейсов, мы видим, что реакция школы, детей на те или иные события в конечном счете спасает очень много жизней. Это могут быть природные какие-то явления, техногенные, но в любом случае наши дети и педагоги должны знать, что надо делать, - объяснил глава МОН РК.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан