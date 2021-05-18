Не держать построенные теплые туалеты в качестве "музея" поручил Аймагамбетов

Есть факты, когда построенные теплые туалеты держат в качестве "музея" для проверяющих. Об этом заявил на заседании МВК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Если на начало 2020 года в организациях среднего образования страны насчитывалось 2700 надворных туалетов, то на начало 2021 года их количество сокращено до 148 или в 18 раз. Наибольшую активность в обеспечении детей санитарно-гигиеническими удобствами проявили акиматы Жамбылской и Актюбинской областей. По итогам первого квартала 2021 года установлено 13 теплых туалетов, 12 в Туркестанской области и 1 – в Алматинской, -

сообщила на заседании председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Однако, по ее словам, все еще имеются 135 школ с надворными туалетами. В 98 из них планируется установить теплые туалеты в течение 2021 года.

По ее словам, не проводится работа по установке теплых туалетов в 37 школах республики, а именно в ряде районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях.

Мы понимаем, что в регионах имеются проблемы с подачей воды, что порой обуславливает целесообразность сохранения названных санитарно-гигиенических удобств. Однако этот факт напрямую влияет на безопасность детей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, ликвидировать все надворные туалеты. Гулзат Кобенова

В свою очередь министр образования Асхат Аймагамбетов уточнил, что проведена колоссальная работа, и практически за год порядка 2600 школ обеспечили необходимыми удобствами.

Однако, по его словам, есть случаи, когда такие туалеты есть, но сами воспитанники учреждений образования не могут ими воспользоваться.

У нас как получается? Не надо здесь никого обманывать. Есть ситуации, когда вроде теплый туалет построили, он нормально функционирует, все условия есть, но при этом закрывают и держат его, условно говоря, в качестве "музея", чтобы показывать это проверяющим. Фактически работают в определенных случаях. Такое было выявлено, но это недопустимо. В селах, где могут быть такие моменты, они должны работать постоянно, если мы построили. Поручаю нашему комитету смотреть не только наличие теплых туалетов, но и насколько обеспечена работа по воде, по выкачиванию и вывозки жидких бытовых отходов. Пока эти работы не будут решены, то такие туалеты не будут функционировать. Прошу проанализировать еще раз комплексно... В целом, работа проведена, но, надеюсь, что уже в ближайший месяц мы эту работу закроем. Асхат Аймагамбетов

Айша Тулеубекова, Нур-Султан