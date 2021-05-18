Названо положение казахстанцев в новом рейтинге WBC

18 мая 2021, 19:55
Фото: olympic channel

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг, передает zakon.kz.

К сожалению, казахстанские профессиональные боксеры потеряли свои позиции.

В новом рейтинге самое высокое место - 12-е, занимает Айдос Ербосынулы. Ранее он входил в Топ-10, но из-за перенесенного коронавируса давно не выходил на ринг. Ербосынулы выступает во втором среднем весе.

Надежда Казахстана в среднем весе Жанибек Алимханулы опустился с пятой позиции на шестую. В свою очередь Мейирим Нурсултанов отдаляется от топ-10 еще на одну строку. Он упал с 13-го места на 14-е.


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