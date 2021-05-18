50-летняя модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой, сообщает zakon.kz.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери, Такая большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви, - написала она.

Наоми Кэмпбелл - британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Работает на подиумах с 15 лет. Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.