Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

18 мая 2021, 21:41
Фото: legion-media.ru

50-летняя модель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой, сообщает zakon.kz.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери, Такая большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви, - написала она.

Наоми Кэмпбелл - британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Работает на подиумах с 15 лет. Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.


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