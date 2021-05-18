Как утечка биометрических данных может сломать человеку жизнь

Утечка биометрии может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем". Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает zakon.kz.

Компрометация биометрических данных - это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме - неважно, частной или государственной - свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь, - цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что поменять биометрические данные невозможно, в отличие от, например, пин-кода на карточке, паспорта, фамилии и так далее.

Моисеев ранее неоднократно заявлял, что требования к защите такой информации должны быть значительно выше.