Спутник раннего обнаружения баллистических ракет запустили в космос

Соединенные Штаты запустили в космос спутник раннего обнаружения баллистических ракет, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, спутник системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS GEO 5 с помощью ракеты-носителя Atlas V на орбиту отправили военно-космические силы США 18 мая.

Согласно информации создателя ракеты-носителя - компании United Launch Alliance, запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 13:37 по времени Восточного побережья США (23:37 по времени Нур-Султана).

Спутник SBIRS GEO 5 является составной частью системы предупреждения о ракетном нападении США. Она включает два эшелона - наземный (сеть радиолокационных станций) и космический (сеть спутников с инфракрасной аппаратурой). В космический эшелон американской системы предупреждения аналогично входят группировки аппаратов на геостационарной и высокоэллиптической орбитах.